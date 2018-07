O Google Play (loja de aplicativos, livros e filmes) do sistema operacional Android completou um ano de criação nesta semana. Para comemorar a data, a loja vem oferecendo downloads de apps pagos gratuitamente ou com descontos, além do aluguel de filmes e livros, também de graça, ao longo da semana, e por tempo limitado.

Alguns dos presentes estão disponíveis neste link. Mas há muitos outros, que podem ser acessados pelo Google Play diretamente em seu smartphone ou tablet Android.

Uma das atrações é uma versão especial do game Yumby Smash, em que o jogador tem que conduzir um simpático robozinho movido a foguete por mais de 90 níveis repletos de monstros e armadilhas.

Também está disponível para aluguel gratuito o vídeo Sound City, no qual o músico Dave Grohl (ex-Nirvana e Foo Fighters) conta a história do maior estúdio de gravação de todos os tempos, o Sound City Studios, de 1969.

Confira alguns outros games, todos gratuitos, disponíveis de presentes nesta quinta-feira, 7:

Aproveite e divirta-se!