A frustração é praticamente unânime entre os donos de smartphones e tablets com Android: a bateria gasta rápido demais.

Os aparelhos com o sistema operacional do Google até trazem por padrão, no ícone de configurações, um menu onde é possível verificar quais os apps que gastam mais bateria. Mas a atualização dos dados normalmente demora e não é muito precisa.

A solução é partir para um app de terceiros. Procurei vários e gostei do gratuito Battery Stats Plus, que traz estatísticas muito mais precisas e ajuda, com muito mais facilidade, a descobrir o(s) app(s) vilão(ões) que acabam com sua bateria antes do fim do dia.

Descobertos os maiores usuários de bateria, você pode desinstalar, parar ou reconfigurar tais apps para não ficarem puxando tantos dados.

O app tem uma excelente versão básica, gratuita, e uma paga (Battery Status Plus Pro), a R$ 4,02, pela qual sinceramente não vi nenhuma necessidade de pagar.

Sim, há outros aplicativo do tipo no Google Play, mas particularmente gostei desse porque os dados são apresentados de maneira bem clara. O destaque é a aba de “top apps batttery usage”, com porcentagens precisas de quanto cada um usou, desde os maiores “drenadores” até os que usaram menos de 0,1% da bateria desde o período em que o Battery Stats coleta os dados.

O período de monitoramento pode ser zerado a qualquer momento, ou separado por uso total, último start do aplicativo ou apenas enquanto o aparelho está desplugado de alguma fonte de energia.

COMPARTILHAMENTO

Em outra proposta inédita neste tipo de aplicativo, o desenvolvedor mantém online em tempo real as informações coletadas – e você pode partilhar as suas também, relativas a qualquer app que tenha instalado, para ajudar a detectar os maiores gastadores de bateria.

Clicando em um nome de aplicativo qualquer, abre-se esta janela, onde na coluna da esquerda é possível comparar as estatísticas de gastos locais com as compartilhadas por outras pessoas, que aparecem na coluna da direita:

Finalmente, um outro recurso interessante: é possível ativar e receber na barra de status do seu Android os apps que potencialmente podem drenar sua bateria: