Sucesso na plataforma iOS, o sistema iFood acabou de chegar ao Android. O app, muito interessante, lançado há cerca de um ano, é um “agregador” que conta com cerca de 85o estabalecimentos (de comida rápida, bares e também restaurantes) cadastrados. Por meio dele, é possível solicitar a entrega de refeições no sistema delivery, sem a necessidade de telefonemas, diretamente de smartphones e tablets.

O app para o sistema iOS está disponível aqui e o de Android, que acabou de ser lançado, pode ser baixado aqui. O iFood funciona em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Jundiaí e Santos e, segundo os idealizadores do sistema, está com expansão prevista para Guarulhos, Grande ABC, Campinas e outras capitais do Nordeste.

Instalando, o dono do tablet ou smartphone já pode começar a usar. Basta selecionar o tipo de comida e/ou o estabelecimento desejado para visualizar os cardápios, preços e formas de pagamento. O aplicativo usa o sistema de geolocalização embutido nos aparelhos para mostrar os estabelecimentos que entregam comida no endereço onde o usuário está ou pode operar depois de inserido o CEP da localidade desejada.

Depois de feito o pedido e confirmado o pagamento, o app permite o acompanhamento do status da ordem – a devida confirmação é enviada pelo estabelecimento e pode ser visualizada diretamente no app. Aí é só esperar a refeição na porta de casa.

Segundo o CEO do iFood, Felipe Fioravante, não há risco de que o restaurante perca ou se esqueça do pedido. Assim que se integra à plataforma, cada estabelecimento recebe uma máquina impressora dedicada, por onde os pedidos postados por meio do aplicativo são enviados diretamente ao preparo. Uma central da própria empresa também monitora, constantemente, o tráfego de informações entre clientes e restaurantes.