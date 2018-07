Quanto de imposto pagamos na vida cotidiana, embutido no preço de produtos? Quanto do preço do arroz é imposto? E da gasolina? De uma refeição em um restaurante? De uma viagem?

Saiba quanto do que você gasta vai para os cofres dos governos federal e estadual, na hora, a qualquer instante, instalando o app Impostos Br (para iOS). O app foi idealizado para iPhone e iPod Touch (roda no iPad, mas não está adaptado para a tela grande). É grátis.

Basta selecionar, numa lista, o item desejado – há centenas, de absorventes a aeronaves, de feijão a whisky, passando por jornal, ovo de Páscoa, instrumentos musicais, veículos, serviços diversos, etc:

Depois, é só preencher o preço que você está pagando por determinado produto que o app calcula o quanto é de imposto, e ainda oferece as opções de tuitar ou postar o total no Facebook (no exemplo, um telefone celular de R$ 600):

ANDROID

Na manhã desta quinta-feira, começou o prazo de envio de declarações do Imposto de Renda 2012 à Receita Federal. Para a plataforma Android, há um programa interessante, gratuito, que ajuda nos cálculos, o Imposto de Renda 2012.

Basta entrar com o valor de seu salário bruto que o app faz o demonstrativo do salário líquido mensal, já deduzido os valores de contribuição previdenciária e imposto de renda retido na fonte.

Se informado o salário anual de 2011, número de dependentes, INSS anual e valor do imposto pago no ano, o app faz um cálculo de quanto imposto você tem a pagar ou a ser restituído:

Faça o download também pelo código abaixo: