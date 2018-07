O InstaFrame é um app interessante, e grátis, para iOS (funciona no iPhone, iPod Touch e iPad com iOS 4.0 ou superior) que permite a você dar um tratamento extra nas suas imagens antes de postá-las no Instagram. Há uma versão paga, chamada InstaFrame Pro (US$ 0,99 na App Store) que remove os anúncios da versão free.

Além de efeitos (e do visual) parecidos com o Instagram, o Instaframe permite que, nas imagens, sejam inseridas mensagens de texto, molduras, sombras, fundos, etc. Para escolher, tem 80 fontes, 29 bordas e 54 opções de layout para montagens.

O app é relativamente novo (foi lançado em 29 de maio) e tem como principal atrativo a facilidade do uso.

Além das molduras (algumas das opções são bloqueadas na versão gratuita do app), os recursos são:

– Montagens em geral: há muitas opções de cores, que podem ser selecionadas em uma barra, e três alternativas para cantos mais ou menos suaves e cor de fundo.

– Texto: basta adicionar o texto em um quadro, escolher a cor das letras, a fonte e a transparência e deslocar a legenda para o local desejado.

– Efeitos: são 12 tipos a escolher, como sharpen, blur, branco e preto, etc

O InstaFrame tem um outro recurso interessante. Terminada a montagem, o app consegue exportá-la para o próprio Instagram, onde você pode optar por colocar ainda mais efeitos na imagem. Depois, basta inserir uma legenda e publicar em seu feed.

Dá também para simplesmente salvar a imagem no dispositivo ou enviar por e-mail, Twitter, Facebook e Flickr.