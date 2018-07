Novidades no Instagram: agora o app social de fotografia mais popular do mundo permite que você marque pessoas nas imagens e compartilhe suas fotos com elas, assim como já ocorre no Facebook. A rede social dá, assim, mais um passo para aproximar o Instagram da sua própria forma de funcionamento, um ano depois de adquiri-lo (o Instragram pertence ao Facebook desde 12 de abril de 2012).

A tela inicial do app também apresenta uma nova aba – fotos com você – onde aparecem todas as marcações de você que forem feitas por seus amigos. A nova versão dos aplicativos para o iOS e para o Android, a 3.5, com a novidade incorporada, já está disponível. Vale a pena atualizar agora, via App Store ou Google Play.

Marcar uma pessoa ou amigo é muito fácil. Basta ir a suas fotos e clicar na imagem, que surge uma nova opção, adicionar pessoas:

Feita a marcação, ela pode ser ‘arrastada’ para onde a pessoa está na imagem. O marcado deve ser, necessariamente, outro usuário do Instagram, mas não necessariamente tem que ser seu seguidor ou você o estar seguindo. Só é possível fazer a marcação nas suas próprias fotos (não dá, por exemplo, para você marcar você mesmo na foto de outra pessoa). E também não é possível, como no Facebook, adicionar nomes sem que a pessoa também tenha uma conta na rede social.

As fotos com marcação passam a mostrar, no canto inferior esquerdo, um ícone informando que há nomes associados a elas. Para mostrá-los ou escondê-los, basta dar um toque único na imagem.

PRIVACIDADE

Caso você não deseje, é possível ocultar as marcações de você feitas por seus amigos. Para isso, há também uma nova opção: basta acessar a aba fotos com você e escolher se quer que elas apareçam automaticamente ou manualmente em sua timeline. Caso opte pela maneira manual, é você que passa a escolher qual(is) foto(s) terão ou não seu nome associado a elas.

Este post do Link esclarece ainda outra questão importante. Quem pode ou não ver suas fotos? Confira:

Por enquanto somente o próprio usuário pode ver a lista de imagens em que foi marcado. A partir de 16 de maio, as imagens estarão visíveis também para as outras pessoas que estão no Instagram. Se o usuário tiver um perfil público, as fotos em que foi marcado poderão ser vistas por qualquer pessoa. Se a conta for privada, somente aqueles seguidores autorizados terão acesso a lista “Fotos com Você”.

Leia mais no ‘Link’: Veja vídeo explicativo sobre o novo recurso

Veja a página criada pelo Facebook para explicar a nova função do Instagram