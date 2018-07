O Instagram para Android está chegando: em mais um sinal de que o lançamento do aguardado app de compartilhamento de imagens para o sistema operacional do Google está perto de ocorrer, os desenvolvedores lançaram uma página de cadastro (http://instagr.am/android/) para quem está interessado em ‘entrar na fila’ e ser um dos primeiros a fazer o download da novidade.

Basta cadastrar o e-mail que o próprio Instagram te avisará assim que o app sair do forno – e você será um dos primeiros a baixá-lo no Google Play (antigo Android Market):

A versão para Android do app de fotografias campeão do iOS – são mais de 27 milhões de usuários – deve ser ainda melhor do que a original para o sistema da Apple, dizem os próprios criadores do Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger. Segundo Systrom, o aplicativo é bastante rápido e funcionará bem inclusive em tablets.

Ainda não existem screenshots oficiais do novo app, mas uma imagem postada no site do Instagram possibilita a visualização de alguns detalhes. Confira:

Possivelmente por causa de um erro no Google Play, um aviso sobre o app chegou a aparecer na loja virtual há alguns dias. Ele foi retirado poucos minutos depois. Segundo o site DroidDog, um usuário conseguiu capturar a mensagem em um Galaxy Tab, mas foi só:

ALTERNATIVAS

Enquanto o app não sai, confira alguns aplicativos de fotografia parecidos com o Instagram para o Android aqui.

Além dos apps listados lá, segue uma outra dica rápida no “estilo Instagram”: o Streamzoo, aplicativo para o Android bem parecido, e gratuito no Google Play: