O ritmo das atualizações do Instagram para Android está mesmo intenso. Lançado na última terça-feira (3) com um estrondoso sucesso – foram mais de 1 milhão de downloads para smartphones Android nas primeiras 24 horas – o app de efeitos para imagens e rede social de fotos acaba de ganhar a terceira versão para o sistema operacional do Google.

A 1.0.3 traz, como grande novidade, um item que foi reivindicado pelos fãs da plataforma desde o início: a compatibilidade com tablets com telas de 5 a 10 polegadas. Instalei diretamente pelo Google Play, testei e funcionou bem no Samsung Galaxy Tab 10.1. Teste no seu dispositivo também e nos conte sobre o que achou do desempenho.

Outras novidades: agora o Instagram para Android pode ser instalado diretamente no cartão SD, poupando espaço interno de armazenamento nos dispositivos. Também houve a correção de outros bugs menores.