Favomatic é um app interessante e gratuito para iOS (funciona apenas no iPad). Ele serve para que você organize seus sites favoritos da internet, mas em um sistema muito mais inteligente do que fazê-lo diretamente pelo browser padrão do iOS, o Safari.

Primeiro, porque ele permite a organização dos favoritos em pastas (chamadas “collections”), que podem ser adicionadas à vontade (tanto as pastas quanto os favoritos dentro delas). É possível cadastrar o título e o URL que você quiser:

Depois, porque você sequer precisa estar na intenet para usar o Favomatic. Viu um site interessante no computador e quer abri-lo mais tarde para explorá-lo ou ler algo? Cadastre no Favomatic e você o terá no seu dispositivo móvel, sempre que quiser.

No app, é só clicar em cada barra de favorito para abrir o site na hora. O Favomatic marca ainda o tempo decorrido desde a última abertura de cada site cadastrado – fica mais fácil controlar quando você leu cada um deles. Dá para definir também, caso você queira, um tempo determinado após o qual o aplicativo se encarrega sozinho de esmaecer as barras dos sites já lidos.

USO DIÁRIO

Uma possibilidade de uso interessante: faça do app um ‘jornal’ diário e transforme-o em um leitor com seus assuntos preferidos logo pela manhã, por exemplo. Cadastre sites de notícias em uma coleção, suas redes sociais em outra e tenha tudo na ponta dos dedos, logo no início do dia.

O Favomatic é gratuito, mas apresenta anúncios direto no app. Removê-los custa US$ 0,99 na iTunes Store. Para ter o app, é obrigatório que o iPad esteja rodando o iOS 5.0 ou superior.