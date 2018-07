Olá!

Seja bem vindo! Este blog nasce com a intenção de compartilhar aplicativos úteis, educativos e divertidos para tablets e smartphones das plataformas iOS e Android, que dominam o mercado mundial.

Nos Estados Unidos, os sistemas operacionais de Apple e Google juntos, em fins do ano passado, rodavam em cerca de 75% dos smartphones em funcionamento. E, de acordo com levantamento da NPD, o Android, depois de vendas expressivas nos três primeiros trimestres do ano, fechou o ano vendo sua liderança diminuir em relação ao concorrente da Apple, por causa de lançamentos como o iPad 2 e o iPhone 4S.

Há usuários de tablets e smartphones que gostam de baixar o maior número possível de apps e, depois de testá-las, manter apenas as que interessaram e deletar as que não funcionaram bem, ou não têm interface bonita, não usaram depois de um tempo, enfim, não atenderam as expectativas ou ficaram esquecidas. Sim, também há muito ‘lixo’ tanto na App Store da Apple, hoje com mais de 500 mil apps, e no Android Market (que abriga mais de 400 mil aplicativos).

Outros preferem manter dezenas e dezenas de apps, às vezes até bem parecidas. Um app de fotografia, por exemplo, pode fazer um pouco melhor determinada função, como cortar uma foto, mas não ser tão bom para melhorar a cor da imagem quanto um outro. Talvez eu mesmo me encaixe nesse perfil – hoje, tenho 256 applicativos no iPad e 230 no Galaxy S.

Alguns não gostam daquela profusão de ícones e pastas que podem deixar o uso e a organização do aparelho confusa e lenta. Preferem deixá-lo com a interface mais limpa possível e manter meia dúzia, dez apps que realmente interessam.

Aqui, diariamente, postaremos uma dica, um teste, uma sugestão, de apps grátis e também pagas. E, porque não, eventualmente o Windows Phone e o Symbian, sistemas operacionais móveis com forte presença no Brasil, também poderão aparecer por aqui.

Suas sugestões e comentários são fundamentais. Fique à vontade. Obrigado pela leitura.