Conheça Yep – um simpático alienígena – que estava triste com a vida em seu planeta de origem, junto com os amigos Stu e Bozzi, e agora vai visitar 12 cidades brasileiras que serão sedes da Copa do Mundo de 2014. Ele é a principal atração do ótimo game gratuito Brasil Quest, para iOS e Android. O jogo foi lançado pela Embratur nesta semana com o principal intuito de promover as cidades e o turismo no País. Vale instalá-lo, porque é bastante divertido.

Pegue a versão para iOS aqui e para Android aqui.

O seu objetivo é guiar Yep pelos principais pontos turísticos das cidades brasileiras, que ele não conhece, fugindo dos obstáculos e capturando bolinhas. Com elas, dá para comprar souvenires das capitais. As lembranças vão sendo guardadas em uma caixa, o Souvenir Box. Confira:

Muito bem feito, o game tem gráficos caprichados e chega ao refinamento de ter uma trilha sonora para cada cidade.

O game teve direito a lançamento em Nova York nesta quinta (22), com exibição nas telas gigantes de Times Square e a instalação de um palco na esquina da Rua 45 com a Broadway, onde os interessados, durante alguns dias, poderão até interagir e tirar fotos comYep, em uma instalação chamada de Kinectic Play.