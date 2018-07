Vire um mestre da pintura com o toque de um dedo na telinha do seu iPhone, iPad ou iPod Touch com o AutoPainter (US$ 0,99 na App Store).

O app aplica a qualquer fotografia sua um filtro que imita os traços dos mestres Vincent Van Gogh, Paul Cézzane ou Frank Benson. Há ainda um efeito “aquarela”, muito bonito.

Um exemplo (a foto original no canto superior direito):

Em sua versão mais nova, a 1.1, o app apresenta melhorias na performance e velocidade, especialmente em dispositivos mais rápidos como o novo iPad e o iPhone 4S.

O processo de “repintura” de uma fotografia leva, em média, de 1 a 2 minutos.

As imagens podem, claro, serem salvas, enviadas por e-mail ou postadas em redes sociais como o Facebook ou Instagram.