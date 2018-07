Jasmine é um app leve e gratuito que serve para suprir uma ausência da última versão do sistema iOS, o iOS 6: a falta do aplicativo YouTube, que foi eliminado pela Apple. O app é um cliente de YouTube melhorado – apresenta vários recursos a mais do que o app presente até o iOS 5.1.1. O download (requer o iOS 6) está aqui.

O aplicativo é especialmente útil no iPad com o iOS 6 – no iPhone com o iOS 6 ainda é possível baixar o YouTube da AppStore e instalar, mas no tablet da Apple não há essa possibilidade. O Jasmine, no entanto, também funciona no iPhone sem problemas. Em ambos os casos, o aplicativo requer o iOS 6 instalado.

Os recursos interessantes do app são:

– Modo noturno: inverte as cores do app (fundo preto e fontes brancas), para uma visualização mais confortável em ambientes escuros

– Possibilidade de marcar os vídeos assistidos, selecionar favoritos, playlists, canais, assinaturas e vídeos reproduzidos recentemente

– Alteração do tamanho da fonte de comentários e legendas de vídeos

– Possibilidade de alterar o brilho da tela durante o playback dos vídeos

– Recurso para alterar a qualidade do vídeo exibido, dependendo da conexão utilizada (3G/wifi)

– Playback de vídeos em ‘loop’

– Filtro de spam em comentários de vídeos

– Busca de vídeos e canais

– Controle parental: filtro de conteúdos inapropriados (opção disponível comprando a versão ‘pro’ do app, que custa US$ 1,99)