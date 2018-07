Magisto – o “editor de vídeo mágico” – é um excelente app para produção de clipes curtos em seu smartphone ou tablet, disponível para Android (aqui) e para iOS (aqui) – e, melhor ainda, é grátis. Esse é o tipo do app surpreendente, que vale muito a pena instalar.

Muito bem avaliado na Play Store (Google) e App Store (Apple) e bastante simples de usar, o Magisto facilita ao máximo a edição de seus vídeos, que é feita de maneira totalmente automática.

USANDO O APP

Basta escolher uma ou mais filmagens da sua galeria (ou gravar o filme na hora) – é necessário que o(s) clipe(s) tenha(m) mais de 10 segundos – selecionar uma música para a trilha sonora (escolhendo entre as opções oferecidas pelo próprio aplicativo ou da sua própria biblioteca) e adicionar um título. E pronto: é só clicar em “make my movie” (conexão wi-fi é necessária) e aguardar alguns minutos. O app notifica quando o vídeo estiver pronto.

O resultado final costuma ser muito bom: surge o título em degradê, a trilha sonora é automaticamente abaixada quando há fala no vídeo, e o app adiciona efeitos de transição entre as cenas, filtros e estabilização da imagem.

COMPARTILHAMENTO

Os vídeos criados ficam disponíveis em uma galeria, de onde podem ser compartilhados via redes sociais ou e-mail. O app possibilita ainda o cadastro de até três familiares ou amigos, que serão automaticamente avisados quando você criar um novo clipe.

Há um recurso sofisticado, de reconhecimento facial de pessoas nos vídeos, tornando o compartilhamento automatizado, caso você deseje.

Criando uma conta no app, é possível acessar ainda vídeos feitos por outros usuários do app, à “lá Instagram”, compartilhar e comentar as criações.