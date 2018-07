Melhore a qualidade do som do seu tablet ou smartphone Android: o blog indica hoje dois excelentes apps gratuitos para essa finalidade, Música Volume EQ e Equalizer. Ambos são gratuitos, têm um belo visual e estão disponíveis no Android Market brasileiro. São dois dos melhores do tipo (há outros no Market, mas não tão bonitos nem tão completos).

Os dois apps permitem a instalação de widgets na área de trabalho e/ou na barra superior dos dispositivos Android, tornando mais fácil selecionar presets de equalização (pré-definidos ou feitos por você mesmo) a qualquer momento.

O Música Volume EQ (requer Android 2.3 Gingerbread ou superior) traz um belo efeito de LEDs embutidos, para mostrar o volume da música, e também um equalizador de cinco bandas, tecla de efeito ‘bass boost’ e 9 presets de equalização pré-definidos.

Tocando na widget, o app se “expande”, possibilitando acesso ao equalizador e barra deslizante de volume. Único porém: por ser grátis, mostra anúncios de vez em quando.

O Equalizer (também requer Android 2.3 ou superior) é um pouco diferente. Ele possibilita, com um toque, que o usuário escolha um preset pré-determinado ou definido por ele mesmo, direto na tela inicial.

Criados os presets de som, dá para fazer widgets separadas de cada um deles, separados por estilo de equalização ou até mesmo separados por app:

O app também é dono de um belo visual, nas telas internas, e permite também a instalação de ‘skins’ (há alguns grátis e outros pagos) para uma completa personalização:

Há ainda a possibilidade de manter um atalho para o Equalizer na barra de acesso rápido do Android, para acesso instantâneo, mesmo dentro de outros apps.

Vale a pena instalar os dois apps. Faça os testes com eles e depois nos conte qual o seu preferido.