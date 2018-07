Chega nesta sexta, 7, um app brasileiro para iOS, Android e Windows Phone feito para os vegetarianos, o Naveg. Integrado com o Foursquare, o Naveg é um localizador de bons lugares para comer (restaurantes, lanchonetes e bares) que oferecem opções sem carne, no Brasil inteiro. O aplicativo traz centenas de opções (nasce com mais de 5.000 fotos e comentários).

O Naveg foi desenvolvido pela empresa AtivGreen e a responsabilidade pelo conteúdo é da campanha Segunda Sem Carne. E vai ao ar hoje aproveitando a oportunidade da Virada Sustentável, série de 600 eventos e atividades que ocorre em 150 locais de São Paulo neste fim de semana, com os temas da ecologia e sustentabilidade.

O Naveg é um webapp: para ter o ícone junto com os dos demais apps em seu aparelho, você deve navegar até o site do aplicativo (www.guianaveg.com.br), pelo browser do seu smartphone ou tablet e, a partir dali, adicioná-lo como favorito.

Depois basta adicionar o favorito na tela inicial do aparelho, que o Naveg passa a funcionar como um app. Dependendo do browser e do sistema operacional, há certa uma maneira de fazer isso: no Safari do iPhone e no navegador padrão do Android existem opções para enviar para a tela inicial. No Internet Explorer, no Windowns Phone, basta selecionar fixar na tela inicial. É possível também consultar todas as informações.

O app mostra, além do nome do local, um ícone com a média de preço do estabelecimento e serviços como wi-fi e acesso para cadeirantes; e ainda traça a rota, utilizando recursos de geolocalização, para chegar até lá. Dá também para marcar seus veggies favoritos:

LADO COLABORATIVO

Segundo Mônica Buava Caliman, coordenadora da campanha Segunda Sem Carne, o Naveg aponta restaurantes que não são exclusivamente vegetarianos, mas todos os estabelecimentos que trazem opções de pratos sem ingredientes animais, mesmo que tenham outras opções com carne.

Mônica destaca ainda um lado colaborativo do app: após o lançamento, qualquer usuário poderá inserir um novo estabelecimento, contanto que ele ofereça uma boa opção vegetariana. “Esperamos aumentar a base de dados, chegando ao ponto em que qualquer usuário em uma grande cidade brasileira possa sempre encontrar, ‘logo ali na esquina’, um estabelecimento que ofereça boas opções sem carne”, diz.