No segundo dia da promoção do Grupo Estado em parceria com o iTunes, da Apple, você poderá baixar o jogo Sonic & SEGA All-Stars Racing para seu iPhone, iPod Touch ou iPad. Aproveite: a oferta do game ficará disponível por apenas 24 horas.

A promoção, que começou nesta terça feira (05/06), vai oferecer um app ou música por dia aos leitores, até o dia 12 de junho – um presente por dia. Os arquivos devem ser baixados através do iTunes, no computador ou em seu dispositivo iOS. É necessário ter uma conta na App Store brasileira.

O JOGO