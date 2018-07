Atendendo a alguns pedidos de leitores, que perguntaram qual o melhor app para a gravação e edição de vídeos em smartphones, indico o Socialcam. É um app feito para quem gosta de gravar vídeos e compartilhá-los em redes sociais (ou armazená-los na nuvem) em poucos cliques, ou então apenas se divertir gravando e editando os vídeos diretamente no aparelho.

O app é gratuito e está disponível para o iOS e para o Android. Ele já existe há algum tempo, mas ganhou novos recursos na versão atual, 5.0, como a possibilidade de gravar vídeos em HD, novos filtros e recursos de edição como aplicação de trilhas sonoras, letreiros, etc, que vão dar uma cara profissional a suas gravações.

O app traz uma série de filtros interessantes , à ‘la Instagram’, que podem ser aplicados na hora em que são gravados os vídeos ou selecionais depois, diretamente no material pronto.

Com o vídeo gravado, são inúmeras as combinações e possibilidades de edição:

O próprio Socialcam também é uma rede social, também nos moldes do Instagram: você pode encontrar e seguir amigos, para assistir as imagens gravadas por eles, além de compartilhar seus próprios vídeos. Assim que aberto pela primeira vez, o app pergunta se você deseja encontrar amigos via login em redes sociais.

Você não precisa fazer isso, se não desejar: eu mesmo uso o app, mas apenas para editar meus vídeos e guardá-los. Neste caso, é só fazer uma conta simples, via e-mail.

O aplicativo oferece ainda a possibilidade de login em diversas redes sociais (Facebook, Twitter, Tumblr), com várias opções de compartilhamento dos vídeos – com o público em geral, apenas para seus seguidores ou apenas para quem você autorizar.

Os vídeos também podem ser enviados via e-mail ou SMS, armazenados em discos virtuais como o Dropbox ou postados online no YouTube.