Lista de apps que não podem faltar no iPad ou smartphone? Cada um tem a sua. Para o tablet da Apple, segue uma seleção de quatro apps, das muitas que faremos aqui no blog, que são muito úteis no dia a dia de trabalho e nos momentos de folga. Qual é sua lista?

Voice Memos – Simples, rápido e fácil de usar. A qualidade de áudio é perfeita. Tem um recurso interessante, que é gravar em background enquanto se usa o tablet para outra coisa, como anotações. Ideal para uma aula, por exemplo. Dá ainda pra cortar os arquivos de áudio direto no iPad e, com um toque, mandar por e-mail ou direto para o computador via USB. Custa US$ 0,99 (app principal) e mais US$ 0,99 para liberar funções extras.

Elements – Esse editor de textos tem visual simples. Mas a grande ideia é que ele sincroniza tudo o que você escrever, automaticamente, com sua conta no Dropbox, via wifi ou 3G. Saiu da reunião e precisa mandar um e-mail do que foi discutido lá, imediatamente? Precisa guardar o arquivo para acessar de outro lugar? É só entrar no Dropbox, no computador ou outro celular, até mesmo Android, que todas as suas anotações feitas no iPad estão lá, sem precisar sincronizar, nem transferir, nem redigitar. Na App Store norte-americana, custa US$ 4,99.

Flipboard – Transformar qualquer conta de Twitter ou Facebook, ou mesmo sites e feeds, em uma revista com um belo visual é o que esse fantástico app faz – e de graça. Basta inserir seu e-mail e senha do Facebook que tudo o que seus amigos postaram aparece formatado como uma bela linha do tempo, com as fotos e vídeos em destaque. Dá para ver tudo sem sair do app. O Flipboard ainda te sugere temas, sites e pessoas para seguir. Você também pode dar um novo visual a qualquer perfil ou página do Facebook. Permite também seguir feeds do Google Reader.

TuneIn Radio – É diversão na certa ter acesso a 50.000 estações de rádio do mundo todo ao vivo, além de 120.000 programas arquivados. Com um toque, ouça com excelente qualidade de som uma rádio FM de Tóquio. Dali pule para um concerto em Espanhol e, depois, uma transmissão de futebol no Brasil – há centenas de rádios brasileiras disponíveis. A versão gratuita do app permite escutar as rádios. A Pro, que custa US$ 0,99, permite gravar programas e despertar com o som da sua emissora favorita, entre outros recursos.