Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

CleanUp Suite (iOS, US$ 0,99) – Este aplicativo é ideal para quem tem centenas ou até milhares de contatos em sua lista. Facilmente, e com controle total do usuário, ele é capaz de localizar e deletar duplicatas (exatamente os contatos iguais ou duplicados apenas em alguns campos, como por exemplo da mesma organização, com o mesmo prefixo de telefone ou terminação de e-mail, etc). Localizados os contatos, você escolhe quais mantém e quais vai deletar – e a lista dos apagados pode ser recuperada posteriormente em caso de arrependimento. Há ainda uma ferramenta para localização e junção manual de contatos duplicados. Depois, é só sincronizar para acabar de vez com as duplicatas e acabar com a bagunça.

Nav Run (iOS, grátis) – Com este app para corridas e treinos, é possível criar rotas personalizadas para seus exercícios e corridas, contando com auxílio de voz nos trajetos. Salve seus trajetos, construa suas programações de treino, contrate um treinador virtual, analise suas estatísticas e metas e compartilhe tudo, por meio do próprio app, em redes sociais ou com outros usuários do Nav Run. O aplicativo ainda é capaz de medir passos, distância percorrida, frequência cardíaca e exibir os resultados em gráficos e tabelas.

App Block (Android, grátis) – Bloqueie temporariamente os aplicativos que podem te distrair, em seu smartphone, com este app. Ele serve para travar, por um tempo determinado (em certo horário ou dia da semana, por exemplo), apps como Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, jogos, etc. Uma vez bloqueado, não há como destravar o app, o que é ideal para momentos que exigem concentração em tarefas de trabalho, estudos, etc. Você pode optar inclusive por desabilitar notificações durante o período de bloqueio e criar perfis para determinados horários ou usuários e proteger os aplicativos que desejar com senha.

Texpand (Android, grátis) – Este aplicativo de Android é capaz de criar e armazenar palavras, frases, fórmulas, sentenças, etc, que você mais usa no dia a dia, transformando-as em atalhos de seu teclado. Assim, com uma combinação de teclas, você as insere em mensagens instantâneas, e-mails, SMS, apresentações, documentos, etc, poupando tempo na digitação. Tem suporte a teclados padrão de várias marcas de smartphones e tablets e tambem teclados de terceiros, com o SwiftKey, Swype, etc. É capaz de sincronizar seus atalhos para serviços em nuvem, para depois recuperá-los em outros dispositivos.

Enpass (Windows Phone, grátis, compras no app) – Este app é um gerenciador de senhas completo para a plataforma da Microsoft, que conta com recursos avançados, como encriptação poderosa e capacidade de sincronização para cliente em computador (Windows, Mac ou Linux). Conta com um gerador de senhas e campos personalizados para diversos tipos de serviços online e físicos (cartão de crédito, de lojas, etc). Também é capaz de salvar os dados encriptados na nuvem, para recuperação em outras plataformas e dispositivos. A versão gratuita dá direito a 20 entradas. A partir daí, o preço é de R$ 23,90.

GeoPhoto (Windows Phone, grátis) – Este aplicativo exibe, em um mapa, o ponto exato em que foi tirada cada fotografia de sua biblioteca, com base nos dados do formato exif gravados pelas câmeras nos arquivos de imagem. É especialmente útil, por exemplo, se você tiver armazenadas muitas fotos e não se recordar dos locais exatos onde as tirou. O mapa pode ser compartilhado ou simplesmente explorado, e o app ainda permite que você adicione automaticamente tags de localização em cada imagem. Depois, é só “passear” pelo mapa. Tem suporte ao OneDrive (nuvem) da Microsoft.