Stormfly (Android, R$ 2,15) – Este app troca automaticamente o papel de parede de seu smartphone ou tablet Android por uma bonita imagem do tempo atual, na sua localidade. Seu fundo de tela fica, assim, sempre atualizado com a condição meteorológica lá fora. O app promete baixo uso de memória e baixo consumo de internet, porque armazena os últimos 10 papéis de parede no próprio dispositivo, economizando tempo de download. As imagens também são estáticas (não animadas) – e assim poupam processamento e consumo de bateria do dispositivo. Os papéis de parede combinam com diversos momentos do dia (nascer e pôr do sol, dia, noite, etc). Há ainda configurações para exibir a temperatura atual em notificações. E outro motivo para instalar: 100% da renda arrecadada com o app é direcionada pelo desenvolvedor a portadores de câncer.

– Abra, leia, faça anotações e envie seus documentos com a extensão pdf com facilidade com esse aplicativo. O Foxit traz uma extensa lista de recursos: visualização rápida e renderização perfeita de seus arquivos; vários tipos de previews (página única, contínua ou miniaturas); opções de pesquisas rápidas para localizar trechos de documentos; opção de esconder imagens presentes nos arquivos; procura de termos de textos no Google ou Wikipedia; capacidade de transferência de arquivos pdf via iTunes, e-mail ou pelo browser Safari, possibilidade de copiar trechos de documentos para a área de transferência de seu dispositivo Apple. De quebra, dá para fazer anotações com diversos estilos e cores de canetas sobre seu arquivo e ainda criptografá-los antes de salvar ou enviar para terceiros.

Pillbox (BlackBerry 10, grátis) – Aplicativo muito útil que te ajuda a não esquecer de tomar seus medicamentos com a periodicidade necessária. O Pillbox traz dezenas de imagens coloridas de diversos tipos de remédios, para você associar a seus remédios, com uma descrição de cada um: para que foi a prescrição médica, a dosagem de cada comprimido, os miligramas totais que você deve consumir, a quantidade de pílulas de certo tipo de remédio, entre outros dados. Caastrados os medicamentos, basta programar um tempo de ‘reminder’ e um alarme que seu BlackBerry vai se encarregar de lançar o alerta na hora de tomar o remédio. Há ainda a opção de associar os alertas de seus medicamentos a eventos de seu calendário.