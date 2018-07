Confira as sugestões do blog para esta semana. Os três apps foram lançados há poucos dias.

Statche (iOS, US$ 1,99) – Excelente aplicativo para colecionar, armazenar e navegar bookmarks, com um belo visual, o Statche transforma cada página web em uma miniatura, tornando muito mais fácil encontrar as mais interessantes e substituindo aquela lista sem graça de nomes de sites, onde nem sempre é fácil localizar o conteúdo que você deseja. Oapp tem excelente integração com o Safari, o navegador padrão do iOS, e é repleto de recursos avançados, como a procura de bookmarks por palavras-chave. Caso use o iCloud, é possível armazenar suas listas na nuvem e acessá-las de qualquer outro dispositivo.

Theftie (Android, grátis) – Rastreie e localize seu dispositivo Android perdido, extraviado e roubado e, em caso de você ter sido vítima de assalto, faça um ‘selfie’ do ladrão remotamente. O app tem um recurso bastante interessante: ele é capaz de enviar os dados pessoais em sem smartphone – textos, fotos e documentos – para seu Google Drive, para que você possa recuperar os dados ainda mais facilmente. A operação toda pode ser feita a partir de um computador – de localizar o dispositivo sumido em um mapa a enviar comandos remotos. Há uma série de itens de segurança, como bloqueio por senha e apagamento remoto do smartphone.

Eventacular (Windows Phone, grátis) – Crie eventos de contagem regressiva de maneira simples e elegante com esse app. Ele permite criar uma tela personalizada para cada evento, adicionando lembretes de voz ou texto e quantos dados forem necessários, como alarmes. Para cada um dos eventos, é possível adicionar um live tile (bloco dinâmico) na tela inicial do Windows Phone. É possível proteger seus calendários com senhas, fazer o backup dos dados para o Microsoft OneDrive e usar fotografias como fundo de cada um de seus eventos. E ainda compartilhá-los em redes sociais.