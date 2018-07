Conheça as sugestões da semana – apps para iOS, Android e Windows Phone.

OnPlaces (iOS, grátis) – Este app conecta você a uma rede social associada ao lugar onde você está. Entre os recursos, você pode acessar o termômetro, com os locais que “bombam” no momento. Dá para você ver onde seus amigos estão, encontrar baladas, bares ou restaurantes perto de você, conversar com quem está no mesmo lugar que você e até mesmo curtir as pessoas próximas que você achou interessantes. Compartilhe, ainda, fotos e pensamentos com as pessoas que estão no mesmo local que você. Dá também para postar opiniões e comentários sobre os locais em outras redes sociais, como o Facebook.

Murum (Android, grátis) – Personalize o visual de seu Android com este app, que traz uma ótima coleção de wallpapers grátis divididos em categorias. Uma das atrações são os papéis de parede do estilo ‘blur’ (desfocados), para quem não curte visuais muito coloridos ou pesados no smartphone. Outras seções trazem figuras inspiradas em tecnologia e também em figuras geométricas. Com um toque, é possível adicionar qualquer wallpaper – todos ficam salvos na nuvem – na área de trabalho do smartphone. Os apps podem ser cortados dentro do próprio aplicativo e os desenvolvedores prometem ir adicionando mais wallpapers nas futuras versões do app.

Nokia Creative Studio (Windows Phone, grátis) – Este app, com o selo de qualidade da Nokia, promete transformar qualquer foto sua em uma verdadeira obra de arte. É possível utilizar diversos filtros para dar um toque profissional a suas fotos e desfocar o plano de fundo para aumentar a profundidade. Você também pode escolher entre inúmeros aprimoramentos, incluindo brilho, tom de cor, nitidez e claridade, ou simplesmente cortar e girar com o recurso reenquadrar. Há ainda um interessante recurso de “autocorreção” de imagens – e você pode salvar as fotos editadas sem perder as originais.