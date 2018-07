Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Imojiapp (iOS, grátis) – transforme suas imagens, selfies, fotografias suas, de celebridades ou de animais em emoticons com esse app – e depois envie para quem você desejar via qualquer outro aplicativo de mensagens. Você pode fazer isso, inclusive, dentro do próprio app. Usar o Imojiapp é bastante simples – basta importar uma imagem e as ferramentas de edição lhe permitem cortar a parte desejada da foto e apagar o resto. Todos os emoticons ficam salvos numa biblioteca para uso posterior. A imaginação está em baixa? Também é possível acessar uma galeria com várias criações de outros usuários.

Bamboo Paper (Android, grátis) – incrível app de anotações rápidas, esboços e desenhos que promete uma experiência tão real quanto usar papel e caneta de verdade, o Bamboo já é velho conhecido dos usuários de iOS e acaba de chegar ao Android, em versão exclusiva para tablets. O app tem no lindo visual um de seus maiores atrativos – é possível criar cadernos com capas personalizadas e, assim, organizar suas anotações por temas. Há uma infinidade de ferramentas apra escrever, esboçar e colorir, que podem ser usadas com a função de zoom, para linhas bastante precisas. É possível adicionar fotos a suas páginas de anotações e compartilhar seus cadernos com outros usuários do app ou exportá-los para nuvem ou redes sociais.

UnfollowSpy (Windows Phone, grátis) – Fique sabendo quais seus seguidores que lhe “abandonaram” no Instagram ou no Twitter e também quem são seus novos seguidores com este app, que tem suporte para gerenciar múltiplas contas. O UnfolowSpy é capaz ainda de mostrar os seus seguidores inativos (sem nenhum post) e hiperativos (com muitos posts) no Twitter e, no caso do Instagram, seus principais seguidores, os que menos postam e seus maiores admiradores (os que mais curtem seus posts). Tocando na foto de perfil de qualquer usuário, dá para abrir detalhes sobre ele. Outro recurso: adicione suas contas preferidas à tela inicial do seu Windows Phone para acompanhá-las mais facilmente.