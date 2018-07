Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Ouça as dicas do blog também às segundas, quintas e sextas, na Rádio Estadão (FM 92,9 / AM 700, na Grande São Paulo) ou online, em radio.estadao.com.br/player.

Acompanhe ainda o Rádio Blog Digital, pela Eldorado FM (107,3 MHz, na capital e Grande São Paulo), de segunda a sexta-feira.

Cinamatic (iOS, grátis) – Crie vídeos curtos de 3 a 15 segundos cheios de efeitos especiais, filtros e trilhas, além de recursos de imagem como mudanças de cor, brilho, saturação, etc. A partir do app, compartilhe suas criações em redes sociais como o Vine, Instagram ou o Facebook. Também dá para enviar os clipes por e-mail ou mesmo via mensagem. A versão Pro (US$ 1,99) adiciona recursos como a possibilidade de mixar trilhas sonoras, juntar clipes e cortar/rearranjar trechos de gravações. Os vídeos ficam dispostos em uma biblioteca com um belo visual.

Horizon (Android, grátis) – App muito útil: ele grava vídeos sempre na horizontal, não importa como você segure seu smartphone Android. Muitos usuários caem na “pegadinha” de segurar o celular verticalmente na hora de gravar vídeos. Depois, quando vão assistir a gravação, ela fica na vertical, e girar o filme em 90 graus é tarefa complicada. Com esse app, basta gravar o vídeo segurando o aparelho em qualquer posição. Ele mesmo se encarregar de descobrir a posição e endireitar o vídeo, sem qualquer interferência. O Horizon suporta gravação em VGA, HD e Full HD, e pode ser lançado por dentro de qualquer outro aplicativo de gravação de vídeo.

Atmosphere Weather (Windows Phone, US$ 0,99) – Novo aplicativo de meteorologia para o Windows Phone que traz um belo visual minimalista, que combina muito bem com o estilo do sistema operacional. Entre os diferenciais, gráficos avançados de previsão do tempo e um inédito recurso de previsão minuto a minuto. Você pode escolher quantas localidades quiser para acompanhar a previsão do tempo e ainda compartilhar os dados por redes sociais. O app traz suporte a ‘live tile’ (bloco inteligente dinâmico) e pode também apresentar a previsão do tempo na tela de bloqueio do seu Windows Phone.