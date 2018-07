Confira as dicas da semana de apps recém-lançados para os três principais sistemas operacionais do mercado.

Infinite Storm 2 (iOS, US$ 0,99) – Este app, que acabou de ganhar nova versão, gera sons de chuva, tempestade, trovoadas, etc, totalmente customizáveis no volume e na intensidade, para ajudar você a relaxar ou se concentrar em estudos e outras tarefas cotidianas. São centenas de combinações possíveis. O app tem ainda um timer que desliga o som no intervalo programado, ideal para a hora do sono.

12Hours (Android, grátis) – Este app de planejamento diário traz um conceito simples, mas muito inteligente. Trata-se de um widget, na forma de um relógio analógico, que captura automaticamente os eventos de seu calendário e os marca diretamente sobre o relógio, por cores. Fica fácil, assim, visualizar os períodos do dia em que você tem compromissos e os outros, que estão livres. O widget tem vários tamanhos.

SmartProfile (Windows Phone, grátis) – O app traz aos Windows Phones uma função que não é nativa do sistema operacional: criação e aplicação de perfis ao aparelho, dependendo do momento do dia ou da localização. Ligue e desligue 3G, Wi-Fi, som, alertas em geral, etc. É possível salvar os perfis como blocos inteligentes (live tiles) para acioná-los facilmente, direto da tela inicial de seu aparelho.