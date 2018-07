Partometer (iOS, US$ 2,99) – Este app pode ser usado como régua, fita métrica ou medidor de grandes distâncias em seu iPhone. Para medir qualquer objeto – de um parafuso a um mapa, passando por uma sala – o aplicativo usa a imagem da câmera, comparando-a a qualquer objeto conhecido como referência (o app já traz uma galeria com dezenas deles,e é possível inserir os seus próprios). Há dois modos principais. O modo comprimeiro faz a medida de objetos em qualquer direção e compara com o objeto padrão; já o modo área mede a extensão de objetos irregulares em metros, milímetros, pés, polegadas, e também calcula as dimensões de um objeto em unidade relativas ao objeto de referência.

DynamicNotifications (Android, grátis) – O aplicativo simula a funcionalidade das notificações de e-mails, mensagens, ligações etc do novo smartphone da Motorola, o Moto X, em qualquer outros martphone ou tablet Android (é requerida a versão 4.0 ou superios do sistema operacional). Quando se perde uma chamada, chega um novo e-mail ou uma mensagem sms, a tela acende discretamente e mostra a notificação, permitindo ainda acesso a detalhes mesmo sem desbloquear o telefone. O app pretende, assim, substituir os avisos luminosos via LED presentes em alguns aparelhos (e que nem sempre funcionam bem e também não mostram detalhes adicionais de suas notificações). Um sistema inteligente só acende a tela com a chegada dos alertas – que podem ser personalizados de várias formas e mesmo desativados durante a noite.

Clever English (Windows Phone, R$ 8,99) – Este aplicativo possibilita o treino da língua inglesa e o aprimoramento do vocabulário. Ele traz um interessante sistema de inteligência artificial por meio do qual é possível bater papo via texto online, em tempo real, como se fosse uma pessoa real conversando com você. O app tem ainda uma seção de situações da vida real (sobre trabalho, relacionamentos, entretenimento, etc), na qual é possível treinar diversos tipos de conversas; uma aba de buscas, na qual dá para buscar um termo qualquer (por exemplo um verbo) e ler situações associadas; e também tem um sistema de voz artificial (masculina e feminina) para ouvir a pronúncia de frases e palavras.