Hoje é véspera de feriado e nossas dicas vão para você que vai viajar. São apps para iOS e Android que facilitam sua vida. Confira:

Voos Online (grátis) – Esse é o app oficial da Infraero que permite a consulta de voos por número, companhia aérea e aeroporto, mostrando as condições em tempo real. Usando a localização, ele acha o(s) aeroporto(s) mais próximos e exibe partidas e chegadas. Há ainda opções de mostrar um ‘guia do passageiro’ e uma aba com telefones úteis para os viajantes. Bom, mas há falhas: não exibe escalas dos voos; e há relatos de alguns travamentos. Download aqui para o iOS.

Skyscanner (grátis) – Localiza voos rapidamente, bastando que você insira a origem e o destino, e filtra por empresa, aeroporto e por preço, mostrando inclusive gráficos e tabelas das opções mais em conta. A database tem milhões de voos de mais de 1.000 empresas ao redor do mundo. Funciona muito bem no Brasil, e roda no iPhone, iPad, Android e Windows Phone. Versão para iOS aqui, Android aqui e Windows Phone aqui.

Kayak Mobile (grátis) – é um app que localiza voos, aluguel de carros, busca hotéis e faz reservas. Tem um campo (My Trip) que possibilita cadastro do seu itinerário personalizado de viagem. Muito bom. Funciona em Android, iOS, Windows Phone e Symbian. Todas as versões estão juntas aqui. É ótimo.

TripAdvisor (grátis) – Tem para iOS, Android, Windows Mobile, Symbian e até para WebOS (todas as versões juntas aqui). O app é muito bom e permite a procura de milhões de hotéis, restaurantes e pontos de interesse em praticamente qualquer lugar do mundo. Dá para explorar mapas dos locais de onde você estiver, encontrando locais para comer, ficar, atrações, etc

Para você que vai de carro, repito algumas dicas que já passamos aqui no blog:

Trânsito Estadão (grátis) – O app do Estadão exibe, em tempo real, as condições de tráfego ao redor do usuário. Traz uma lista de vias classificadas por intensidade do trânsito no momento – lento, intenso, fluindo, livre -, além de notícias e imagens de câmeras posicionadas em rodovias em tempo real. Tem também acesso ao player da Rádio Estadão ESPN. Há 11 cidades disponíveis, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A versão para iOS está aqui e a de Android está aqui. O app é assim:



Olho na Estrada (grátis) – É um aplicativo que mostra imagens das concessionárias das estradas em tempo real nos estados de São Paulo e Paraná. Tem rodovias como Anchieta, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Tamoios, Imigrantes, Raposo Tavares e outras. É uma excelente ferramenta para se olhar antes de sair de casa ou mesmo na própria estrada, pelo 3G (mas não o faça enquanto estiver dirigindo). Tem versões para iPhone, iPad (esta chamada Olho na Estrada HD) e Android. O Olho na Estrada é assim:





Apontador Rodoviário (grátis) – Esse aplicativo permite uma consulta muito importante: preços e localização de pedágios. Basta inserir as cidades de origem e destino que ele exibe a melhor rota e a localização dos postos de combustível no caminho. Calcula o custo total da viagem (além do pedágio, soma automaticamente o quanto você vai gastar de combustível) e salva suas rotas favoritas. Versões para Android e para iOS.

Fale Trânsito (grátis) – Permite a consulta de informações de trânsito de ruas e estradas de diversas cidades, apenas por voz. É só falar o nome ou partes do nome de determinada via que o app mostra (e também lê em voz alta) para você. Para iOS, aqui. Veja como é o app:

MapLink Trânsito (grátis) – O app mostra informações de trânsito em tempo real em corredores e rodovias em 21 cidades brasileiras, além de câmeras em balsas e rodovias. Tem uma interessante ferramenta que mostra a velocidade média do tráfego cada rodovia, no instante da consulta, e as condições do tráfego por ícones coloridos. Um porém: só mostra as estradas por suas siglas (SP-150, SP-270, etc). Funciona no Android e no iOS.



Apontador Postos (grátis) – muito simples de usar: autorize o app a ler sua localização que ele te mostra os postos de combustível mais próximos, numa lista ou em um mapa e, de quebra, com os preços por litro de álcool, gasolina, diesel ou GNV. Ainda traça rotas até o posto escolhido. Ótimo. Versão para iOS aqui. Veja como é o app:

Brasil Flex (grátis) – esse app de iOS permite comparar preços de gasolina e etanol e descobrir qual combustível é mais vantajoso usar. Compara consumo médio/quilometragem percorrida /totais de litros e gastos com combustíveis. Para iOS, download aqui.

Econoflex (grátis) – funciona no Android, faz comparações de preços de combustíveis, te diz qual é mais vantajoso usar e até que preço de etanol compensa abastecer. No Android Market. Outra opção para o sistema do robozinho verde é o app Álcool ou Gasolina (desenvolvedor: Ledón; preço: grátis), que faz cálculos de consumo em tempo real.

Econoflex para Android: cálculo de combustível