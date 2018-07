Confira as sugestões do blog para turbinar seu smartphone Android, iPhone ou Windows Phone, e fique também ligado no Link Estadão, na Rádio Estadão, nos fins de semana (sábados e domingos), sempre às 17h.

Flychat (Android, grátis) – Esse app oferece uma nova maneira para ler mensagens em seu Android. Ele suporta a exibição das mensagens de vários aplicativos, de maneira instantânea, mesmo que você esteja utilizando outro aplicativo – e você pode responder diretamente de onde estiver. Você não precisa, desta maneira, encerrar o aplicativo que está usando para responder qualquer recado recebido via Messenger (Facebook), WhatsApp, Telegram, Hangouts, Line, Skype, Twitter, etc. Basta clicar no link que surge em uma bolinha que a mensagem, com a foto do contato que a enviou, e o campo para respostas, aparecem.

NutriQuiz (iOS, grátis) – Aprofunde seus conhecimentos sobre nutrição, aprenda e divirta-se com esse app brasileiro, recém-lançado. As perguntas são divididas em diversas categorias: definições gerais, alimentação saudável, segurança alimentar e prevenção e estilos de vida. Conforme você vai respondendo, vai acumulando pontos e subindo em um ranking, e dá para comparar sua posição com seus amigos e outros usuários do app em seu estado, além de ser possível desafiá-los.O jogo educativo também vai lhe presenteando com medalhas conforme suas conquistas.