Fingerprint Gestures (Android, grátis, compras no aplicativo) – Com este app, você pode habilitar em seu smartphone Android que tenha o leitor de impressões digitais os mesmos recursos do novo smartphone do Google, o Pixel – as ações com um, dois ou três toques no leitor, além de deslizar o dedo para ler notificações. Há cerca de 15 atalhos diferenciados que você pode escolher, com as ações no sensor de impressões digitais, incluindo apagar a tela com um toque rápido. Algumas das ações requerem compras no app.

Security Locker (iOS, grátis) – Mantenha longe dos olhares curiosos suas fotos, vídeos, anotações e documentos em geral em um só lugar com este aplicativo, bastante fácil de configurar. Diferentemente da maior parte dos apps deste tipo, o Security Locker permite a criação de conteúdos diretamente no aplicativo, além de ser possível, é claro, importar materiais já existentes para a área secreta. Há vários tipos de padrões para proteger o app e um bom sistema de gerenciamento de pastas para seus conteúdos.