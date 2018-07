Confira as sugestões do blog para turbinar seu smartphone Android, iPhone ou Windows Phone, e fique também ligado no Link Estadão, na Rádio Estadão, nos fins de semana (sábados e domingos), sempre às 17h.

FX Launcher (Android, grátis) – Gerenciador de aplicativos e área de trabalho para seu Android que traz dezenas de opções de customização, ideal para quem quer dar uma cara personalizada ao smartphone. Apenas na tela inicial, o app permite aumentar/diminuir o tamanho dos ícones, o tipo da fonte, o tamanho e cor dos nomes dos apps e até mesmo a grade, fazendo com que caibam mais ícones juntos. Há ainda opções completas de personalização de pastas, dock para fixar os apps que você mais usa, temas para os ícones, contador de notificação de apps, etc. Você pode fazer backup para não perder nenhuma configuração.

To One Pomodoro (iOS, grátis) – Aplicativo de produtividade e foco em listas de tarefas ou estudo que usa um interessante conceito para que você não se desconcentre das atividades que realmente tem que executar, enquanto usa o smartphone. A técnica consiste em transformar o iPhone em um timer de 25 minutos para cada atividade ou tema de concentração, e quebrar os períodos com intervalos de 5 minutos para descanso. Com poucos toques, dá para configurar o app para outros períodos de tempo também. O app ainda traz músicas suaves de fundo e sons da natureza para ajudar na concentração de cada tarefa.

BeFriend (Windows Phone, grátis) – App de segurança para Windows Phone, altamente configurável, que é capaz de notificar seus contatos (você escolhe quais) de sua localização, sempre que está em perigo. Ele usa GPS e rede celular juntos para obter a localização mais exata possível. O app pode ser programado para enviar mensagem de texto (SMS) ou tuítes de sua localização a cada 5 minutos. Ele também pode realizar uma chamada para o contato selecionado. Já está adaptado para funcionar em aparelhos rodando o Windows 10.