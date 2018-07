Uma das novidades anunciadas pela Apple durante a sua conferência de desenvolvedores, a Worldwide Developers Conference (WWDC), que segue até esta sexta-feira (15), foi a lista de aplicativos do Apple Design Award. Trata-se de um concurso anual promovido pela empresa da maçã que premia os apps mais inovadores e mais bem desenvolvidos para iPhone, iPad, MacOS e em uma categoria especial, “estudantes”.

Confira a relação dos vencedores para o iOS – que são, no entendimento da própria Apple, os apps mais interessantes do ano:

Para o iPhone

Jetpack Joyride – neste game grátis, para iPhone, o personagem veste uma mochila a jato e passa por diversos cenários, com o objetivo de capturar moedas douradas, escapar de inimigos e evitar obstáculos – controlado por você, é claro. O game tem belíssimos gráficos e uma ótima trilha sonora. Divertido.

Where’s My Water? – Neste game, desenvolvido pela Disney, sua missão é ajudar o jacaré Swampy a estabelecer um fluxo de água até o chuveiro, em vários labirintos com diferentes níveis de dificuldade, coletando itens como patinhos de borracha para destravar novos desafios. Os gráficos são vibrantes e o jogo foi desenvolvido para incentivar o consumo responsável de água.

National Parks by National Geographic – Informações ricas e detalhadas, fotos, endereços – este app é um catálogo completo dos 12 parques nacionais norte-americanos mais conhecidos e visitados com suas características e segredos. Instale – é grátis – e faça visitas virtuais, aproveitando do belo visual.

Para o iPad

Bobo Explores Light – O app se apresenta como um “museu virtual completo” para crianças de 4 a 12 anos e foi escolhido como o melhor app para crianças por jornais e publicações especializadas como The Guardian, Wired e MacLife. Com bom humor e um lindo visual, o personagem principal (o simpático robozinho Bobo, que de bobo não tem nada) apresenta conceitos de áreas da ciência como biologia, botânica, astronomia, medicina, etc. São mais de 100 páginas de conteúdo interativos,com videos, animações, fotos, desenhos, trivias e informações bem ricas – só em inglês. Custa US$ 4,99.

DM1 – The Drum Machine – Um app com lindo visual que transforma seu iPad numa bateria virtual – são 64 ‘kits’ com sons, de clássicos a eletrônicos, para escolher. Componha, mixe, grave, crie. Custa US$ 4,99.

Paper by FifthThree – Um lindo e grauito app que simula um caderno de anotações onde você pode armazenar textos, notas, desenhos… Vale a pena instalar. Dá para criar cadernos ilimitados.