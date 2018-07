Enquanto não chega o prometido e aguardado Instagram para Android, quem tem smartphone ou tablet do robozinho verde pode se divertir com apps de fotografia bastantes interessantes. Há centenas, mas indico hoje dois deles, um bem semelhante ao Instagram e outro totalmente diferente, mas bem divertido: Photofunia e Pixlr-o-matic. Ambos gratuitos para baixar no Google Play (antigo Android Market) e muito bons.

Atualização: dicas dos leitores de mais apps do tipo, todos muito bons e gratuitos, para Android. Targino Junior sugere o Molome, que tem versões para Symbian e BlackBerry. Jeff Oliver aponta o PicPLZ e o StreamZoo. Outros leitores ainda sugerem o Mytubo.



Os apps que testamos foram os seguintes:

Pixlr-o-Matic

Quem espera ansiosamente o Instagram para o Android deve olhar esse app, de nome impronunciável. Ele é apontado por sites especializados e fãs do sistema operacional do Google como o que mais se aproxima da experiência de quem tem o Instagram no iOS, no que se refere à aplicação de lindos efeitos para posterior compartilhamento das fotografias. Foi o primeiro app de imagem que eu instalei no meu celular Android, há meses, e ele é um dos preferidos até hoje. Recomendadíssimo.

É só tirar uma foto ou escolher uma já existente no seu álbum de fotografias. São dezenas de efeitos, molduras e bordas, que podem inclusive serem combinados, possibilitando mais de 2 milhões de modificações possíveis.

O app é campeão de downloads no Google Play e de avaliações positivas também. Requer o Android 2.o (Eclair), no mínimo. O link de download está aqui.

Photofunia

Esse app não tem nada a ver com o Instagram. Mas eu também mantenho instalado porque ele representa divertimento na certa. Basicamente, o Photofunia te permite colocar sua cara, ou a de um amigo ou familiar, em cenários variados – um cartaz, um selo, um quadro na parede de um museu, em um desenho, posters de filmes, em 3×4…. São mais de 270 opções disponíveis.

Leve (apenas 1,7 Mb de tamanho), o app faz toda a edição da fotografia automaticamente e na “nuvem” – por isso, requer que o usuário esteja conectado via 3G ou wifi. Ele envia a fotografia original aos servidores do desenvolvedor e, em segundos, devolve a imagem modificada. Aí é só salvar.

O app requer o Android 1.6 (Donut) ou superior. Pegue aqui.