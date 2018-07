A dica de hoje vai para um aplicativo multiplataforma (tem para Android e iOS), o imo Instant Messenger. Esse app grátis permite conectar seu smartphone ou tablet Android ou seu dispositivo iOS (iPhone, iPod Touch, iPad) ao bate-papo de nada menos do que 12 redes – quantas você quiser ao mesmo tempo, até mesmo todas juntas se desejar, via 3G ou wi-fi. O imo tem também versões para os sistemas operacionais Blackberry e Symbian.

O app ‘tudo-em-um’ suporta chat via MSN, Facebook, GTalk, Skype, o bom e velho ICQ, Yahoo, Jabber, MySpace e outras menos conhecidas no Brasil, como Hyves e Steam. Nos testes feitos pelo blog, uma característica importantíssima desse tipo de app se destacou: funcionando em background no tablet da Apple e em um celular Android, o consumo de bateria foi praticamente nulo.

Usar o imo é muito simples. Basta preencher os nomes de usuário e senha em todas as redes de chat desejadas. Se o usuário selecionar duas ou mais, surge no app um inteligente botão “link”. Caso queira, basta clicá-lo que o imo se encarrega de entrar e se manter online, automaticamente, de uma vez só, em todos os serviços assinados. Os amigos surgem separados de acordo com a rede. Dá para escolher em quais ficar online e em quais ficar invisível, alterando as seleções a qualquer momento. No iOS e no Android, o aplicativo fica ativo em background, permitindo o uso de outras funções enquanto se espera por uma mensagem.

O imo ainda pode ser configurado para armazenar o histórico dos bate-papos e suas senhas, para tocar sons de novas mensagens e até mesmo para informar a seus contatos se você está escrevendo de um dispositivo móvel ou não. E suporta enviar/receber mensagens de voz, transformando seu smartphone ou tablet em um walkie-talkie (o destinatário da mensagem recebe um link para escutá-la), além de enviar, reproduzir e armazenar fotos e vídeos. Para o Skype, é possível conversar em grupo.

O app não é novo (existe desde 2007). Ele foi tão melhorado ao longo das versões e ganhou recursos únicos que o tornaram hoje o mais bem avaliado do tipo, no Android Market e na App Store. Nesta última, tem mais de 7.400 avaliações positivas. No ano passado, o imo foi premiado pelos sites Mashable e Lifehacker como aplicativo essencial para iOS.