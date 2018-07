O Peixe Urbano, um dos mais populares portais de cupons e promoções do Brasil, lançou na segunda-feira (12) a nova versão de seu app móvel para Android e iOS que permite ao dono do aparelho solicitar serviços de delivery de comida – além de consultar as promoções e descontos dos estabelecimentos.

Por meio do app, utilizando os serviços de localização embutidos nos aparelhos, é possível consultar quais restaurantes entregam em sua localização, montar e efetuar o seu pedido e acompanhar o status da entrega. O pagamento é feito online e enviado diretamente ao restaurante.

Clicando em cada estabelecimento, o app mostra a taxa de entrega correspondente, o cardápio, se há pedido mínimo e outras informações úteis para o delivery.

Os atuais usuários do aplicativo devem atualizá-lo para a versão mais nova antes de usar os serviços de delivery.