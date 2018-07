Deixar o seu smartphone Android ainda mais inteligente é o que faz o aplicativo Smart Profiles Free. Ele traz para os aparelhos do robozinho verde uma funcionalidade que muitos celulares da safra mais antiga e smartphones Symbian têm assim que saem da fábrica: você pode criar e armazenar perfis (silencioso, apenas vibração, reunião, para usar durante o dia, utilizar em casa, para economizar bateria etc), bem como programar o horário para ativar e desativar cada um. E melhor: de graça.

Adicionado um “perfil”, praticamente tudo no celular é controlável: desde ligar/desligar GPS, Bluetooth e Wi-fi, até alterar o brilho, vibração e os tons de toque das chamadas telefônicas e também de notificações de mensagem e e-mail. Basta programar os horários e esquecer.

O SmartProfiles tem ainda uma versão Pro, que custa R$ 4,44 no Android Market brasileiro. Faz tudo o que a grátis faz, mas pode também alterar os perfis de acordo com a sua localização.

Duas dicas de como eu mesmo uso esse app: na hora em que saio de casa para o trabalho, todos os dias, o app se encarrega de aumentar o volume do tom de toque do celular. Além disso, mantenho um perfil de “economia de bateria”, com brilho no mínimo, wi-fi e GPS desligados, e ativo-o manualmente sempre que precisar. Basta um toque e tudo se ajusta ao mesmo tempo. Muito útil para aqueles dias em que a bateria ameaça acabar antes do fim do expediente.

Existem muitas outras opções de apps similares no Android Market. Logo, falaremos deles aqui no blog.

Smart Profiles Free

Desenvolvedor: AnTuTu

Requer: Android 1.6 ou superior