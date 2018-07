Plain Text para iOS é um app gratuito, bastante simples, mas pensado para facilitar a vida no dia a dia. Trata-se de um editor de notas (texto simples), que pode inclusive ser usado no lugar do app Notas original do sistema da Apple. A grande sacada é que o Plain Text sincroniza tudo o que você escrever com sua conta no Dropbox (serviço gratuito para armazenamento de dados na nuvem, mais informações aqui), sem que você precise fazer mais nada.

Basta escrever que todo o texto digitado estará na mesma hora disponível no seu Dropbox, como um arquivo .txt, na pasta que você quiser, desde que seu iPad, iPhone ou iPod Touch esteja conectado via 3G ou wi-fi. Não precisa nem se lembrar de salvar: é tudo 100% automático. Pode-se simplesmente sair do app que o texto inserido estará guardado para ser acessado de qualquer local.

O uso depende da sua necessidade ou imaginação. Faça anotações em uma aula que elas estarão disponíveis no seu computador, assim que você chegar em casa. Marque ideias em uma reunião e acesse depois de um PC ou outro tablet, para compartilhá-las com sua equipe, sem precisar redigitar tudo. Copie algo anotado e mande por e-mail para alguém, ganhando tempo. Use simplesmente como meio de entrada para ter suas notas disponíveis na hora que você quiser, de qualquer lugar. Por exemplo: eu uso até para passar texto do meu iPad para meu celular Android sem que eu tenha que mandar e-mail para mim mesmo.

O Dropbox abre em Windows, Mac, celulares e tablets iOS, Android, Windows Mobile e Symbian, aparelhos WebOS, etc – e por isso mesmo seu uso, combinado com o app Plain Text, pode ser extremamente útil.

Para quem não conhece o Dropbox: é um serviço bastante útil e gratuito para guardar conteúdo na ‘nuvem’ (são 2 GB grátis, com opção de comprar mais espaço) e acessar de qualquer browser ou via app do próprio Dropbox – tem para Android e iOS. Basta criar uma conta para ter seu próprio disco virtual.