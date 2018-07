O game Geomaster 2 para iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) é oferecido hoje (28) de presente para você pela loja iTunes, da Apple, na promoção 12 dias de Presentes, que tem a parceria do ‘Estado’. Até 6 de janeiro, a iTunes irá dar a você, de presente, uma seleção de músicas, apps e videoclipes – todos os itens estarão disponíveis para baixar durante apenas 24 horas, um por dia. Faça o download do presente do dia neste link na App Store e divirta-se.

O Geomaster é um jogo interativo que une diversão e aprendizado de geografia – e rende bons minutos de diversão em que você pode testar seus conhecimentos.

O app traz uma série de desafios que podem ser respondidos diretamente no mapa: localização de cidades (capitais do mundo, cidades dos EUA) e de países de vários continentes (Europa, África, América do Sul), estados norte-americanos e franceses, monumentos famosos e um interessante jogo de adivinhação de bandeiras.

Seus acertos rendem pontos em uma escala, à direita da tela:

O próximo presente é amanhã. Aproveite!