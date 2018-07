O belo aplicativo gratuito Radio Alarm Clock para o iOS foi o destaque da semana passada (de 28 de outubro a 3 de novembro) entre os mais baixados na App Store brasileira, para iPhone e iPad, mostram os dados oficiais da Apple que o blog divulga com exclusividade no Brasil.

O app apareceu em primeiro lugar como o gratuito mais baixado para o iPad e ficou em segundo entre os de iPhone, atrás apenas do YouTube.

O aplicativo dá acesso a mais de 50.000 estações do mundo todo, em alta qualidade, que podem ser ouvidas a qualquer momento ou cujo som pode ser programado como alarme. “Chega de acordar com sons chatos” é um dos lemas do app.

Outra das funções interessantes é a possibilidade de contar com o “shake to wake up” – o dono do iPhone deverá sacudir o aparelho vigorosamente para o alarme parar de tocar.

O Radio Alarme traz ainda sons da natureza para que você adormeça (há uma função de timer, que pode ser programado até o app se desligar sozinho) ou desperte. Entre os sons, chuva, floresta, fogueira, ondas, cantos de pássaros, etc.

E tudo isso, com um belíssimo visual:

