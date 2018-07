O novo sistema operacional móvel da Apple, o iOS 6.0, foi liberado nesta quarta-feira (19) para download – para os iPhones 3GS, 4, 4S, iPad 2 e novo iPad e iPod Touch de quarta geração. A atualização, na maior parte dos casos, nas primeiras horas, foi demorada, por causa da alta demanda nos servidores da empresa da maçã.

Se você ainda não atualizou, ou está pensando em fazê-lo logo, confira algumas das nossas primeiras impressões da nova versão do iOS. Aqui testamos em um iPhone 4, onde o sistema roda de maneira rápida, mas não tem todas as novas funcionalidades, que ficaram reservadas para o novo iPad e iPhone 4S. No iPhone 4 não existe, por exemplo, a navegação ponto a ponto via GPS – que, de qualquer maneira, não funciona no Brasil, nem no iPhone 4S.

Note que esta não é uma lista completa das novas funções do iOS 6, apenas nossas primeiras impressões sobre 0 sistema.

Como instalar – pelo iTunes, no PC ou Mac. OU, caso você queira, por OTA (over the air), direto no próprio dispositivo. Basta tocar no ícone ajustes, selecionar “geral” e depois atualização de software. É recomendado ter o aparelho conectado a uma rede wi-fi estável e plugado na tomada, para evitar interrupções – o download tem 600 Mb. O processo pode levar mais de uma hora, e também é aconselhado não interrompê-lo. Não se assuste com o progresso lento de uma barra de status quando o seu aparelho reiniciar. É assim mesmo.

Há uma série de pequenas e sutis mudanças no visual – por exemplo, a fonte no app de Tempo mudou e o ícone de Mapas também foi redesenhado. O app Música foi repaginado e ganhou ícone e visual novos.

Dentro de alguns aplicativos, a barra superior agora não é mais a tradicional, de cor preta, e sim azul:

E o discador também ganhou cara nova. O tradicional azul escuro foi trocado por um cinza claro. Agora ele é assim:

Barra superior – além da previsão do tempo e notificações, agora existem opções para postar no Twitter ou Facebook com um só clique:

App novo – tudo instalado, na tela inicial a primeira mudança é o surgimento de um novo app, Passbook:

Trata-se do novo aplicativo da Apple que armazena cartões de embarque, tíquetes, ingressos, cupons de promoções, cartões de lojas. É assim:

Clicando em App Store, surgem ícones de empresas e sites para baixar – o único brasileiro disponível ontem era o site de promoções Groupon:

Adquirindo um cupom qualquer, a ideia é a de que ele fique disponível direto no app – e então basta mostrar o seu aparelho Apple para usufruir da promoção. Interessante.

App que sumiu – o YouTube. Não existe mais no iOS 6. No iPhone e iPod Touch, dá para baixá-lo na App Store, aqui. No iPad, não – a explicação oficial é de que o portal já está inteiramente adaptado para a visualização no tablet. É possível, porém, abrir o portal pelo Safari e adicionar um ícone na tela inicial, como um atalho.

Ajustes – Neste menu, surgiram outras novidades. Uma delas agora é a integração total de vários apps padrões do iOS, ou de terceiros, com o seu perfil do Facebook:

Basta inserir sua conta ali para, por exemplo, postar imagens direto do álbum na rede social, sincronizar contatos e calendários – dá para escolher o que você quer, assim:

Existe ainda uma nova aba onde ficarão listados todos os outros apps que você instalar e que solicitaram acesso a seu perfil.

Surgiu ainda uma aba nova – privacidade – que faz parte dos novos recursos de compartilhamento do iOS 6. Ali você escolhe o que quer ou não compartilhar com amigos e familiares:

Uma outra novidade é uma opção de “não perturbe” – uma espécie de modo noturno, que desliga rede wi-fi e silencia o aparelho. Meio estranho, apenas, essa opção ficar escondida no menu de configurações:

Fora isso, os ajustes do app Mapas foram melhorados – agora há opções para selecionar tamanhos das legendas – e, no menu da câmera, um item para ativar imagens HDR, o que segundo a descrição mistura o melhor de três diferentes exposições em uma única foto:

Fotos – O álbum de fotos apresenta algumas características novas. Em cada imagem, as opções de compartilhamento aumentaram consideravelmente. Copiar, postar no Facebook, imprimir e atribuir a contato são algumas novidades. Confira:

Embaixo, também há a opção “lugares” – as fotos com geotagging são mostradas em mapa:

E também existe a opção de ativar a nova funcionalidade de compartilhamento com outros dispositivos iOS – dá para trocar fotos com familiares e amigos diretamente:

E-mail: Duas novidades são as principais. É possível, agora, marcar com uma bandeirinha as mensagens mais importantes ou a revisar e também criar uma Lista VIP – as mensagens dos seus contatos mais importantes, recebidas em qualquer conta, vão para uma caixa específica:

Mapas – o menu ficou mais completo. Agora tem uma opção para mostrar o trânsito em certo lugar, mas aparentemente não funciona no Brasil:

O aplicativo de Mapas, agora, também é proprietário da Apple, o Apple Maps, e não mais o Google Maps que era padrão até o iOS 5.1.

A navegação turn-by-turn, via GPS, uma das grandes inovações do iOS 6 no app de Mapas, não está disponível para o Brasil e só funciona nestes países. (obrigado, Carlos Freire!)

Outro ponto de discórdia: o novo app de Mapas não tem visão ao nível da rua (Google Street View). Além disso, algumas falhas desse novo app já viraram piada na internet.

O mais impressionante, porém, é o recurso de visualização 3D, por enquanto restrito a poucas cidades do mundo. O recurso só funciona no iPhone 4S e no novo iPad e é assim (a imagem foi retirada do site Boy Genius Report):

Safari – No navegador, surgiu também um novo menu. A principal novidade, além da possibilidade de compartilhar certo link direto em redes sociais, é a chance de salvá-lo em uma lista de leitura, para acessar o conteúdo depois, offline:

App Store – A loja ganhou cara nova e, finalmente, algo que os donos de aparelhos iOS pediam há anos. Agora, fazendo o download de certo aplicativo, você não é mais expulso da loja, como ocorria até o iOS 5.1. Uma mudança muito bem vinda.

Os ícones de baixo foram redesenhados também e a rolagem é mais suave, feita horizontalmente no iPhone:

Todos os aplicativos que você baixa aparecem, agora, com a indicação de “novo”, até que você os abra pela primeira vez: