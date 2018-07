Send It é um app interessante e prático para smartphones Android que simplifica ao máximo o processo de compartilhar arquivos para outros aparelhos celulares com qualquer sistema operacional, seja o próprio Android, iOS, Windows Phone, Blackberry.

O Send It usa o velho, bom, rápido e barato SMS para enviar os arquivos de seu Android a outros aparelhos. Mas como ele faz isso?

A “mágica” do app é usar seu Google Drive para hospedar o arquivo. O link com o arquivo (um documento, foto ou vídeo), uma vez enviado por SMS, pode ser aberto no aparelho receptor sem a necessidade de instalação do app – e sem que o destinatário precise ter em seu próprio celular um app do tipo Viber, WhatsApp ou assemelhados.

Para enviar uma fotografia, por exemplo, basta ir à galeria de seu Android, selecioná-la, clicar no ícone de compartilhamento e escolher o Send It – uma vez instalado, o aplicativo colocar seu atalho ali:

O app, então, pede acesso ao seu Google Drive – é lá que ele vai hospedar o arquivo antes de gerar o link para enviar via SMS. Basta selecionar sua conta do Google (normalmente a conta já ativa em seu Android).

Depois, caso você queira, é possível escrever uma mensagem junto com o SMS que será mandado ao destinatário e entrar com o número do telefone de quem vai receber o arquivo:

E pronto. A pessoa recebe o link e pode abrir o arquivo direto de seu Google Drive, sem a necessidade de instalar o app.

Além da versão gratuita, que funciona muito bem, o app tem uma versão paga (R$ 5,96) sem anúncios.