Groups para o iOS é um programa leve e gratuito que abre, de maneira eficaz, no próprio iPhone, iPad ou iPod Touch, uma opção que parece ter sido deixada de lado pela Apple: criar e agrupar os contatos em pastas (trabalho, família, amigos, etc). Muito simples de entender e usar, o app é classificado por muitos donos de aparelhos da Apple como o melhor utilitário gratuito disponível em toda a App Store.

O sistema operacional móvel da maçã até possibilita a sincronização dos contatos separados por categorias. No entanto, sem o app, isso deve obrigatoriamente ser feito fora do aparelho, no Google Contacts ou Microsoft Outlook, por exemplo, antes da sincronização via iTunes. Caso você tenha um grupo que não queira que apareça no iPhone, não dá para deletá-lo direto no aparelho sem o app. Tampouco é possível criar um direto no i-Device.

O Groups resolve todos esses problemas: fica muito fácil criar um ou mais grupos de contatos, selecionar quem você quer que esteja nos grupos ou mesmo deletá-los posteriormente. Uma determinada pessoa pode inclusive fazer parte de um ou mais grupos. É utilíssimo para ter seus contatos de trabalho num grupo e mandar um e-mail ou SMS para todos, de uma vez só, ou simplesmente para separar melhor seus contatos.

Sem que você faça nada, o app cria automaticamente ‘grupos de contatos inteligentes’: os que estão associados a empresas; os que têm e-mails cadastrados; os que têm fotos associadas; etc. Você pode usá-los ou ignorá-los.

Dá ainda para designar um ícone para identificar cada grupo mais facilmente:

E é possível, ainda, criar contatos novos dentro do próprio app.

O Groups é um dos que entram, na minha opinião, para a categoria dos apps obrigatórios. Teste e nos conte sua opinião.