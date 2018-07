Acompanhe o trajeto do Papai Noel em sua jornada para entregar milhões de presentes pelo mundo com o app para Android Santa Tracker. O Google, desenvolvedor do app, garante que desenhou o aplicativo em parceria com “um dos muitos duendes desenvolvedores do Papai Noel, que estão trabalhando muito no Polo Norte, ajudando Noel com os preparativos para seu grande dia”.

No site oficial do Santa Tracker e também na tela inicial do app, existe o “painel do Papai Noel”, que permitirá que você acompanhe o trajeto dele ao redor do mundo:

O aplicativo usa os serviços de localização de seu celular ou tablet Android para determinar onde você está e, a partir de amanhã, 24, véspera do Natal, vai mostrar o caminho do Papai Noel.

O Santa Tracker exibe a última localização conhecida do Bom Velhinho, quanto tempo ele levará para chegar até você e quantos presentes já deixou pelo caminho. Além disso, você também conhecerá um pouco mais sobre algumas de suas paradas ao longo do caminho. Confira:

Pelo site oficial do app, é possível conhecer a aldeia onde vive Papai Noel e ainda conversar com ele (em inglês).

Outra opção para o Android é o Santa Tracker Grátis. Ele tem como atrativo a possibilidade de enviar uma cartinha ao Papai Noel, direto do seu smartphone ou tablet. E também traz uma contagem regressiva para o Natal.

iOS

Os donos de dispositivos Apple (iPhone, iPad, iPod Touch) também podem seguir o Papai Noel com um app semelhante, também chamado de Santa Tracker (US$ 0,99).

Além do caminho do Velhinho, o app promete exibir fotos de sua passagem por vários lugares do mundo.

E, finalmente, há o gratuito NORAD Santa Tracker, que vai marcando as cidades já visitadas pelo Papai Noel com presentinhos. O app ainda traz um joguinho para que você ajude os duendes auxiliares de Papai Noel a carregarem o trenó com presentes.

Divirta-se… E Feliz Natal!!!

