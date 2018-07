Guarde os registros de seus chutes de futebol mais incríveis com o aplicativo Snapshot (iOS, funciona no iPhone, iPad e iPod Touch com iOS 6.0 ou superior, app gratuito). Saiba a que velocidade você consegue chutar a bola, descubra o ângulo e a distância atingidos por seus chutes, compartilhe seus feitos com o mundo e compare-os aos de jogadores famosos. De quebra, assista suas jogadas novamente em câmera lenta.

Desenvolvido pela Adidas, o aplicativo já está disponível para download na App Store.

Basta pedir a um amigo que “filme” seu chute. Os cálculos de velocidade, ângulo e distância são automáticos.

Gravada a jogada, você pode ver o replay na hora ou compartilhar em redes sociais, como o Facebook. É possível também publicar o vídeo do chute no YouTube.

O aplicativo mantém uma memória de seus chutes mais interessantes, que podem ser revistos a qualquer momento:

E, também, há uma lista de “recordes” a bater, de distância e velocidade: