Imagine seu iPhone ou iPad entendendo tudo o que você fala – sim, fala – e escrevendo seu ditado automaticamente na tela, palavra por palavra, sem que você mexa um dedo. Mágica? Pois isso existe e é possível por meio de um pequeno app de apenas 7 Mb, o Dragon Dictation. Esse é daqueles aplicativos que impressiona qualquer um que o vê funcionando e mostra quão poderoso é o poder de processamento de nossos tablets e smartphones. Quanto custa? Nada. É totalmente gratuito.

Basta instalar, tocar a tela e falar pausadamente. Mais nada. A anotação, curta ou longa, surge na tela. Simples assim. A finalidade de uso depende da sua criatividade. Está com preguiça de digitar um email mais longo? Dite-o para o aparelho que o software se encarrega de escrever para você. Depois é só enviar de dentro do próprio app (mandar o ditado para o Facebook ou Twitter também dá). Ou que tal apenas falar em vez de digitar alguma anotação ou trabalho da escola ou da faculdade? Que acha de falar aquela lista enorme do supermercado em vez de anotar e depois correr o risco perder o papel? Na aula, não dá para anotar tudo que o professor fala? Ative o app que ele anota para você.

Mas há alguns poréns, claro. Primeiro e mais grave: o software não reconhece pontuação nem entonações, muito menos inícios de frase e vírgulas. Isso você terá que adicionar manualmente. Ele simplesmente faz uma lista de palavras, uma depois da outra.

Depois: é óbvio que não é tudo que ele entende. Requer um certo treino e também falar devagar, de preferência em um ambiente silencioso e isolado, e perto do microfone do aparelho. Em minhas experiências, depois de um mês, cheguei à conclusão de que o app acerta cerca de 85% do que eu falo.

Terceiro: só fale em português. Caso contrário, o resultado será bizarro. Se quiser tentar outros idiomas (ele suporta nativamente uma lista impressionante de 18 línguas, de chinês a sueco), altere nas configurações do app.

De qualquer maneira vale muito fazer o download, nem que seja só para se divertir. Experimente ligar a TV e deixar o app entender algum telejornal ou novela. Certamente, você irá se impressionar.

Dragon Dictation

Desenvolvedor: Nuance Communications

Sistema operacional: iOS 4.o ou superior (compatível com iPhone ou iPad. O desenvolvedor nada diz sobre a compatibilidade com iPod Touch)

Preço: grátis