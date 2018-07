Ele voltou: o Tamagotchi, o primeiro dos bichinhos virtuais, que virou febre em meados da década de 90 no Brasil e no mundo, foi relançado hoje, 15, pela criadora, a empresa japonesa Bandai Games, na forma de um aplicativo gratuito para o sistema operacional Android.

O app, chamado de Tamagotchi L.i.f.e. (Love is Fun Everywhere) está disponível para smartphones e tablets Android no Google Play, oficialmente, apenas nos Estados Unidos e Canadá. Mas é perfeitamente possível instalar aqui no Brasil: baixe o arquivo de instalação .apk neste link. No fim deste post, do portal AndroidPit, especializado em Android, também há um link para baixar o .apk.

O bichinho está de volta em comemoração a seus 16 anos de sucesso, e ganhou até um site especial, o Tamgotchi Life. O app ainda não foi disponibilizado para iOS/iPhone.

Você escolhe de que forma quer cuidar de seu Tamagotchi: há um modo em tela cheia ou outro, para os nostálgicos, que simula o formato de ovo em que vinha o brinquedo original. Há as tradicionais opções de alimentá-lo, brincar, dar broncas, remédios, para o caso de doenças, apagar a luz para que ele durma, etc.

Logo que iniciado, o game também solicita permissão para o envio de notificações. Caso você as ative, prepare-se para ser alertado a toda hora das necessidades e desejos de seu Tamagotchi: comer, dormir, brincar, etc.

Diferentemente do original, o app possibilita que você mantenha uma série de Tamagotchis, de várias cores e formatos e ainda compartilhe o cotidiano deles via Facebook.

De acordo com a Bandai, o app requer no mínimo o Android 2.3 (Gingerbread) para funcionar.