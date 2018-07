TapPouch é um app para o Android, compatível com smartphones e tablets, que envolve um conceito simples, porém útil ao extremo: ele possibilita a transferência de arquivos entre os dispositivos via wi-fi, desde que estejam na mesma rede. O app é gratuito e funciona até em versões mais antigas do Android (todas, a partir da 2.2).

O aplicativo é ideal, por exemplo, para que grandes volumes de dados sejam passados sem complicações e de maneira bem mais rápida e eficiente do que usando bluetooth, por exemplo. Músicas, documentos vídeos e fotos são bons exemplos – transferi-los de um smartphone a um tablet é bastante fácil. É possível transferir um arquivo único ou pastas inteiras de uma só vez, até mesmo “milhares” de arquivos, segundo o desenvolvedor.

O TapPouch possibilita até mesmo a transferência de aplicativos de um Android a outro, e traz um visualizador de arquivos embutido, para tornar mais fácil a seleção do conteúdo a ser transmitido, acessível pela aba ‘manage mode’:

USANDO O APP

A transferência/recepção de arquivos é bastante fácil e intuitiva. Como proteção de segurança, o app sempre gera uma ‘key’ de seis dígitos, que deve ser usada no aparelho que envia e no que recebe, a cada evento. Basta abrir o app nos dois dispositivos e clicar ‘send’ e ‘get’:

Não há nenhuma outra configuração – apenas é necessário que os dois Androids estejam na mesma rede wi-fi.