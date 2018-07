Que tal ter um rádio FM em seu smartphone Android SEM precisar usar o fone plugado, como exigem os apps de rádio nativos, e com o som direto no alto-falante? Parece impossível – e era mesmo até agora – mas o Spirit FM Radio (grátis no Google Play, antigo Android Market) faz isso. O app não faz streaming de rádio pela internet. É rádio FM mesmo, pelo ar, sem a necessidade de conexão de dados. Um toque: use esse aplicativo com cuidado e, por favor, leia o post até o fim.



A “cara” do app é esta (sim, infelizmente ele é bem feio):

Há as opções básicas – seis memórias, indicador de nível de sinal, RDS (embora eu não tenha conseguido fazê-lo funcionar em São Paulo) – botões de volume e troca de estações. Dá para alternar o som entre o alto-falante e o fone, caso você deseje. Mas não há necessidade de plugar o fone para servir de antena, o que é o principal atrativo desse app.

Instalado o app, acesse o menu de configurações e faça as seguintes alterações:

– Selecione o Brasil no menu ‘regional band’:

Acesse o menu ‘Audio’ e escolha a marca de seu aparelho (algumas têm mais de uma opção, se o app não funcionar de primeira teste a outra):

ATENÇÃO

Antes de fazer o download do Spirit FM, por favor, leia alguns alertas:

– NÃO adianta instalar se o seu celular não tiver FM de fábrica. Evite também instalar em tablets. O Spirit serve para substituir o app nativo de rádio, numa interface com mais recursos e, como dissemos acima, ultrapassando a necessidade do fone plugado como imposto pelos fabricantes dos aparelhos. Se seu aparelho não tiver rádio, significa que ele não tem um chip para a recepção de FM. Nesse caso, não será o app que fará o celular “pegar” rádio. A alternativa aí é instalar um aplicativo de rádio pela internet, como o ótimo e gratuito TuneIn Radio.

– O app exige cuidado no uso. Evite mexer nas configurações avançadas, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo. Há uma opção, na tela de configurações de áudio, chamada ‘volume scale’. Nunca ultrapasse o valor 100, ou você corre o risco de causar danos a seu aparelho. Evite também alterar outras configurações de áudio:

– O Spirit FM é experimental, segundo alerta do próprio desenvolvedor. Não há garantia de que o app vá funcionar em seu smartphone, e aparelhos da marca Motorola parecem que não se dão muito bem com o app. É preferível, embora não seja necessário, diz o desenvolvedor, que o celular tenha root – um procedimento de desbloqueio a pastas do sistema Android que possibilita várias alterações no aparelho, normalmente feito por usuários mais avançados. Eu testei no meu Samsung Galaxy S (com root) e em um Samsung Galaxy 5 (sem root), e em ambos o app pegou o rádio FM com bom sinal e sem problema algum.

Testou no seu celular? Funcionou? Não funcionou? Conte para a gente nos comentários – quanto mais leitores souberem, melhor.