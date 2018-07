Confira dicas de três apps recém-lançados para iOS, Android e Windows Phone, publicados na edição do ‘Link’ desta semana.

Ouça ainda as dicas do blog na Rádio Estadão (FM 92,9/SP), sempre às segundas, quintas e sextas-feiras, às 21:45, no programa Estadão Noite.

tripReturn (iOS, US$ 0,99) – Marque a sua localização no mapa com apenas um toque e depois obtenha direções para retornar facilmente a ela com este app. Exemplos de utilização: ache facilmente o local onde você deixou o carro estacionado; volte diretamente para seu hotel se estiver passeando em alguma cidade; etc. O tripReturn é capaz de armazenar as últimas 20 localizações onde você esteve, traça rotas por meio de bússola ou do mapa e mede distâncias desde o ponto de partida ou até o local de destino, dando o tempo estimado dos trajetos. O app apresenta boa funcionalidade, inclusive, para você que se locomove a pé ou em veículo.

Knock Lock (Android, grátis) – Aplicação interessante que lhe permite selecionar uma área qualquer da tela de seu smartphone ou tablet Android (o tamanho da região, você escolhe) para que, com toques predefinidos no local escolhido, você coloque o aparelho em ‘sleep mode’ (tela desligada), operando-o com apenas uma mão. O desenvolvedor diz que a funcionalidade não consome nenhuma bateria adicional. Bastante simples de operar, o app tem apenas dois modos – ligado e desligado – e a configuração para escolher o ponto e o tamanho da área na tela. O Knock Lock mostra ainda um ícone de status na barra de ferramentas, de onde é possível ativá-lo e desativá-lo.

myAppFree (Windows Phone, grátis) – Um aplicativo para descobrir apps – é o que se propõe o myAppFree. Plataforma que vem atraindo cada vez mais atenção de desenvolvedores, o Windows Phone tem vários lançamentos de apps interessantes todos os dias, mas nem sempre é possível acompanhá-los. O que o myAppFree faz é indicar, todos os dias, um aplicativo de alta qualidade que pode ser baixado diretamente na Windows Phone Store, de graça. O aplicativo dá uma descrição do ‘app do dia’ e ainda apresenta um contador com o tempo em que a oferta ainda ficará disponível.