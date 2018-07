O app txt-book (Android, grátis) tem um conceito interessante: ele permite transformar qualquer conversação de texto e imagens (SMS e MMS) em um livro com a extensão .pdf, com diagramação caprichada, e que pode ter dois estilos diferentes: conversation ou storybook.

O app pode ser utilizado em uma série de situações interessantes. É possível guardar uma conversação pessoal, transformando-a em um lembrança para alguém que você gosta, imprimindo e presenteando no Dia dos Namorados, por exemplo.

Dá para manter diários das conversas com seus contatos ou mesmo armazenar conversas profissionais sobre projetos e temas de interesse no formato de e-books, que podem ser enviados por e-mail para você, colegas de trabalho ou equipe ou consultados a qualquer hora, no próprio dispositivo.

É possível selecionar um período da conversa pelo qual o e-book será gerado e escolher se ele terá as datas estampadas e as fotos que foram trocadas com seu contato. O aplicativo permite a seleção do conteúdo que você quer ver publicado no livro, podendo ser removidas mensagens e imagens indesejadas.

A escolha de estilos também é feita sem complicações: